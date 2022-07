Il settore dei tablet Android continua ad espandersi. In particolare, nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare ufficialmente un nuovo tablet del noto produttore Honor. Stiamo parlando del prossimo Honor Tablet 8.

Honor si appresta ad annunciare un nuovo tablet, Honor Tablet 8

Il noto produttore Honor è tornato in pista nel settore mobile con il suo ultimo Honor Magic 4. Oltre a questo, però, l’azienda ha in mente di portare in veste ufficiale sul mercato anche un nuovo tablet. Dopo la serie Honor V7 presentata lo scorso anno, vedremo infatti arrivare ufficialmente anche il nuovo Honor Tablet 8.

Al momento il device è conosciuto in rete con il numero di modello HEY-W09. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà un display con una risoluzione pari a 2K, ma per ora non sappiamo quale sarà la sua ampiezza. Dal punto di vista prestazionale, invece, ci troveremo di fronte ad un tablet di fascia medio-bassa. Il soc prescelto dall’azienda è infatti lo Snapdragon 680. Immaginiamo che saranno disponibili diversi tagli di memoria a supportare le prestazioni, ma anche in questo caso per ora non ci sono conferme.

Le indiscrezioni emerse in rete ci hanno infine svelato che il nuovo tablet a marchio Honor supporterà la ricarica rapida da 22.5W. Rimane ancora ignota la possibile capienza della batteria. Insomma, questi sono i primissimi dettagli del prossimo Honor Tablet 8, ma immaginiamo che nel corso delle prossime settimane emergeranno ulteriori informazioni. Vi ricordiamo che il precedente tablet Honor V7 monta il soc MediaTek Kompanio 900T 5G ed ha un display IPS LCD da 10.4 pollici di diagonale con refresh rate da 90Hz.