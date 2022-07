Esselunga è davvero irreprensibile, in questi giorni di metà Luglio ha infatti lanciato una incredibile campagna promozionale che prevede la possibilità di avere gratis i migliori sconti del momento, godendo nel contempo di un risparmio praticamente impareggiabile.

L’accesso alla suddetta avviene secondo le consuete modalità, ovvero sarà possibile accedervi tramite i negozi sparsi per il territorio nazionale, senza costi aggiuntivi particolari. In parallelo, ricordiamo comunque che è possibile godere delle normali condizioni di vendita, che prevedono garanzia di 24 mesi ed anche no brand.

Esselunga: offerte dai prezzi assurdi

Grande convenienza da Esselunga con la campagna promozionale 1+1 che prevede la possibilità di acquistare un ottimo smartphone, ad un prezzo quasi irrisorio. La soluzione focalizza interamente la propria attenzione sull’ottimo Xiaomi Redmi Note 10 5G, attualmente in vendita a soli 189 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica lo descrive come un prodotto performante, in quanto dispone di un display da 6,5 pollici di diagonale (risoluzione FHD+), passando per un processore octa-core, ma anche 4GB di RAM ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale, da 48 megapixel. Conclude il tutto una splendida batteria da 5000mAh, perfetta per garantire una autonomia ben superiore alle aspettative (con ricarica rapida da 18 watt).

Il volantino lo potete sfogliare direttamente qui, naturalmente include anche tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, in modo da scoprire nel dettaglio più assoluto quali sono i prezzi più bassi del momento, risparmiando.