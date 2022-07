Energia e gas gratis: le notizie del progetto che salverà l’Italia

Il progetto di Eni sul gas per l’energia in Italia è davvero interessante: ecco come sarebbe basato

L’obiettivo di Eni è quello di riuscire a migliorare la situazione per quanto riguarda l’arrivo del gas in Italia. L’azienda potrebbe sfruttare la fusione a condizionamento magnetico, ma ovviamente al momento si tratta solo di un progetto. Secondo alcuni, il tutto consentirebbe di generare energia continua e senza la presenza di scorie.

Ci sarebbe bisogno di reattori che Eni dovrebbe costruire occupandosi poi anche di quella che sarebbe la manutenzione. Il monopolio sarebbe poi registrato proprio in favore dell’azienda per questo tipo di tecnologia. L’obiettivo è quindi quello di avere un reattore del genere entro il prossimo 2030, tentando in ogni modo di evitare di dipendere dal gas russo.