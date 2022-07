Comet riassume in un’unica campagna promozionale, tutto ciò che di buono avevamo già visto nelle ultime settimane, poiché a tutti gli effetti i prezzi sono da considerarsi bassissimi su ogni singolo prodotto acquistato.

La soluzione che troverete raccontata nel dettaglio nel nostro articolo, è da considerarsi valida sull’intero territorio nazionale, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. Quest’ultimo permette a tutti gli utenti di accedere ai prezzi dal divano di casa, senza doversi preoccupare della spedizione, in quanto completamente gratuita al superamento dei 49 euro complessivi.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, avrete codici sconto Amazon gratis e dal risparmio assicurato.

Comet: nuove offerte per tutti

Il SottoCosto d’Estate di Comet vuole fare la differenza, anche per gli utenti che ad esempio vogliono acquistare uno smartphone di ultima generazione. Il chiaro esempio può essere l’ottimo Apple iPhone 13, il cui prezzo, per la variante che prevede 128GB di memoria interna, risulta essere ridotto a soli 769 euro.

Non mancano chiaramente tantissime altre occasioni da non perdere assolutamente di vista, come Realme GT 2 Pro a 799 euro, Realme 9 Pro+ a 399 euro, Galaxy A32 a 199 euro, Galaxy S21 FE a 579 euro, Xiaomi Mi 12 Pro a 949 euro, Xiaomi Mi 12 a 799 euro, Xiaomi Mi 12X a 549 euro e simili. Per scendere poi verso terminali decisamente più economici, come Redmi Note 10S a 179 euro, Redmi Note 10 Pro a 239 euro, Redmi 10 a 199 euro, Redmi Note 11 Pro a 279 euro e tantissimi altri ancora.

Le occasioni del volantino Comet paiono essere quasi infinite, se volete scoprirle e conoscerle da vicino, non vi resta che aprire quanto prima il sito ufficiale.