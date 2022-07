Carrefour riesce ad avere la meglio direttamente su Bennet, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere alcun rivale in Italia, in questi giorni infatti gli utenti sono pronti a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati.

Avete capito bene, se volete risparmiare al massimo delle vostre possibilità, non dovete fare altro che recarvi da Carrefour, senza dover selezionare appositamente un punto vendita, sono in egual misura disponibili. I prezzi non cambiano in relazione al negozio di appartenenza, in questo modo tutti hanno davvero la possibilità di spendere pochissimo.

Carrefour: quanti sconti e che prezzi bassissimi

Ultimi giorni di validità per la campagna promozionale Prezzi Imbattibili di Carrefour, al suo interno si possono trovare incredibili prodotti in promozione, con prezzi adeguati alle prestazioni offerta.

Il modello principe, almeno per quanto riguarda il segmento della telefonia mobile, è senza dubbio l’ottimo Motorola Moto E20, oggi disponibile all’acquisto con un esborso finale pari a soli 99 euro (rispetto ai 130 euro previsti di base). La scheda tecnica lo descrive come uno smartphone dalle discrete prestazioni generali, caratterizzato da un ampio display da 6,5 pollici (e risoluzione HD+), senza però dimenticarsi di 2GB di RAM, 32GB di memoria interna, ed una bellissima batteria da ben 5000mAh, pronta per garantire una autonomia ben superiore alle aspettative.

Il volantino Carrefour lo trovate direttamente sul sito ufficiale, con tutti i dettagli e le offerte del caso.