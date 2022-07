Le offerte del volantino Bennet sono davvero al top, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di scoprire in anteprima quali sono i prezzi più bassi del momento, riuscendo difatti ad acquistare un buonissimo numero di prodotti.

I prezzi sono economici anche sui top di gamma, senza però portare con sé limitazioni importanti o impellenti; avete capito benissimo, gli acquisti potranno essere completati ovunque in Italia senza costi aggiuntivi, ma non sul sito ufficiale (come al solito del resto).

Bennet: quanti sconti assurdi vi aspettano

La campagna promozionale Spacca Prezzi di Bennet cerca di focalizzare la propria attenzione sul duo televisori e smartphone, proponendo agli utenti una serie di riduzioni speciali dai prezzi sempre più bassi. In questi giorni è infatti possibile pensare di mettere le mani su una coppia di modelli di casa Apple in vendita a cifre decisamente ridotte rispetto al passato: iPhone 12 a 699 euro, mentre iPhone 11 a soli 499 euro (entrambi con 128GB di memoria interna).

Coloro che invece saranno interessati ad un prodotto con sistema operativo Android, potranno decidere di mettere le mani su galaxy A13 a 149 euro, oppure Galaxy A22, il cui prezzo attuale si aggira sui 199 euro. Il volantino, lo ricordiamo, è da considerarsi attivo su tutto il territorio nazionale, con scorte non troppo limitate, la scadenza è fissata al 20 luglio 2022.

Per i dettagli della campagna promozionale, ricordatevi comunque di collegarvi quanto prima al seguente link, potrete scoprire ogni singola offerta.