Dopo qualche indiscrezione ed un breve teaser, Xiaomi ha ufficializzato il nuovo dispositivo che punterà a “dominare” la fascia media degli smartphone.

Si tratta di Xiaomi 12 Lite, un dispositivo Android dalle specifiche tecniche piuttosto importanti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12 Lite è finalmente ufficiale, scopriamo tutti i dettagli

Il nuovissimo Xiaomi 12 Lite è composto da uno schermo da 6,5″ pollici AMOLED Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), con supporto HDR10+ e Dolby Vision. Monta un processore Qualcomm Snapdragon 778G con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori sono rispettivamente da 108 megapixel la principale, 8 megapixel la grandangolare e 2 megapixel il sensore macro.

Dal lato connettività non mancherà il supporto per il Dual Sim, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C. Monterà una batteria da 4.300 mAh con ricarica a 67 W. La configurazione “base” avrà un prezzo di vendita di 399 dollari (circa 390 euro), poi si sale a 449$ (circa 440 euro) per quelle “intermedia”.

Infine, la versione “top” richiederà un esborso economico di 499$ (circa 490 euro). I colori disponibili, invece, saranno: Lite Green, Lite Pink e Black. Che dire, le qualità ci sono tutte!.