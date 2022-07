WhatsApp: così spiate gratis il vostro partner, il trucco gratis

Tempo al tempo e anche WhatsApp è riuscito ad eliminare tutte le problematiche di cui gli utenti avevano paura. Proprio con queste mosse infatti il miglior applicativo di messaggistica istantanea in giro per gli Store del mondo mobile, è riuscito ad ottenere la sua grande celebrità in giro per il mondo.

Ricordiamo infatti che WhatsApp gode di un pubblico molto folto, il quale superò ormai i 2 miliardi di utenze nel mondo. Il merito è quindi anche della grande attenzione alla privacy, nonché delle problematiche che pian piano hanno spinto qualcuno a scappare via. In tanti ricorderanno infatti che un tempo si vociferava che WhatsApp fosse sotto gli occhi dei truffatori che avevano ideato delle applicazioni perfette per spiare le chat. Effettivamente esisteva qualcosa del genere, ma prontamente gli sviluppatori hanno reso tutto impenetrabile grazie ad alcune operazioni su la crittografia. Tutte quelle applicazioni che un tempo dunque permettevano di spiare gli utenti, non esistono più o sono inutilizzabili.

WhatsApp: è nata una nuova applicazione che permette di spiare le persone ma solo nei movimenti

Nessuno avrebbe mai pensato ad una soluzione del genere di terze parti ma evidentemente esiste e fa il suo lavoro egregiamente. Stiamo parlando di un’applicazione ormai passata in giro per il mondo come quella che permette di spiare WhatsApp in maniera legale.

What’s Tracker, questo il nome, offre agli utenti la possibilità di selezionare una o più persone di cui conoscere gli orari precisi di connessione e disconnessione dalla chat. Quando ad esempio il vostro fidanzato entrerà in chat in piena notte, vi arriverà una notifica con l’orario preciso più un report a fine giornata.