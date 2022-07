Trony cerca di superare le ottime offerte delle dirette concorrenti, come il Black Friday di Unieuro, o lo Sconto World di MediaWorld, con la più comune e conosciuta “Prendi 3 Paghi 2”, già vista ed apprezzatissima in passato.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le aspettative dei consumatori, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati recandosi a piacimento in un qualsiasi punto vendita, senza doversi minimamente preoccupare della dislocazione territoriale o di altri vincoli dello stesso tipo. Coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno comunque pensare di godere anche della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Le offerte Amazon Prime Day vi aspettano gratis sul nostro canale Telegram, scopritele subito a questo link.

Trony: le offerte del volantino sono veramente assurde

La campagna promozionale permette agli utenti di accedere addirittura a sconti del 100% rispetto al prezzo originario di listino, la perfetta occasione per godere di un risparmio praticamente impareggiabile. La soluzione richiede prima di tutto l’acquisto di un piccolo o grande elettrodomestico (dal prezzo superiore rispettivamente a 59 o 399 euro), in alternativa ad un televisore in vendita a più di 399 euro.

Superato questo primo step, la strada appare sin da subito in discesa, in quanto sarà possibile aggiungere un modello per avere uno sconto del 50% sul meno caro, oppure aggiungerne due, e godere di una riduzione effettiva pari al 100%. L’idea è assolutamente interessante, in questo modo tutti possono spendere pochissimo sui vari acquisti effettuati, e non solo. Per i dettagli della campagna promozionale, ricordatevi di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale.