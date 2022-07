Gli smartphone al giorno d’oggi sono diventati dei dispositivi a dir poco indispensabili nella routine di ognuno di noi, i piccoli device tascabili infatti ci consentono di svolgere tantissime attività, da quelle più semplici come guardare una serie TV a quelle più complesse come inviare un pagamento tramite il nostro conto corrente.

Questo contesto profondamente inclusivo porta i piccoli device a far transitare nelle loro memorie un quantitativo di dati decisamente importante ogni giorno i quali però con il tempo finiscono col saturare il device rendendolo decisamente meno prestante e performanti e rispetto al periodo iniziale di acquisto, si tratta di un processo fisiologico ma che nel tempo può certamente minare l’esperienza d’uso del vostro dispositivo trasformandola a dir poco in un incubo senza uscita.

L’uscita però esiste e si trova esattamente in questo articolo, con questa breve guida infatti vi mostreremo come far tornare scattante il vostro device.

Come ripulire il device

Ripulire il vostro smartphone è un’operazione più semplice di quanto pensiate, prima di procedere assicuratevi di spegnerlo e di rimuovere la microSD e la scheda SIM, dopodiché accendetelo nuovamente con la combinazione tasti premuta Power e volume più, in tal modo quest’ultimo accelera al recovery menu all’interno del quale dovrete selezionare le voci wipe data factory reset e wipe dalvik cash, spostandovi con i tasti volume e selezionando con il tasto Power.

Una volta completate le due operazioni dovrete selezionare poi la voce reboot, in tal modo il vostro Smartphone si riavvierà a processo al termine del quale potrete notare che esso sarà tornato allo stato di fabbrica con la conseguente eliminazione di tutte le personalizzazioni precedentemente presenti.