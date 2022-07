Quando si tratta della sua serie Galaxy S di punta, Samsung ha tradizionalmente aderito alla pratica di utilizzare sia Qualcomm Snapdragon che i chipset Exynos interni. Nonostante ciò, la maggior parte dei telefoni della serie Galaxy S22 era alimentata dal processore Snapdragon di Qualcomm nel 2022 e sembra che l’attività potrebbe intensificare le cose nel 2023.

Su Twitter, l’analista veterano Ming-Chi Kuo ha affermato che Qualcomm potrebbe essere l’unico fornitore per la serie Galaxy S23 nel 2019, aggiungendo che la serie sarà prodotta con la tecnologia 4nm di TSMC. L’affermazione di Kuo si basava su un rapporto pubblicato da KGI Securities.

Galaxy S23 senza Exynos anche in Europa

Un tweet di follow-up di Kuo ha fatto la seguente osservazione: “S23 potrebbe non adottare Exynos 2300 costruito da Samsung 4nm poiché non può competere con SM8550 in tutti gli aspetti”, si legge nel tweet. Si prevede che il processore di fascia alta di prossima generazione di Qualcomm, l’SM8550, riceverà il nome Snapdragon 8 Gen 2 quando verrà rilasciato.

Per quel che vale, sia lo Snapdragon 8 Gen 1 che l’Exynos 2200 utilizzati da Samsung sono prodotti dalla stessa azienda, Samsung. Tuttavia, secondo i risultati dei test, questi chipset sono stati un po’ deludenti a causa del throttling.

Per fortuna, Qualcomm riferisce che il SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 aggiornato, prodotto da TSMC, vanta miglioramenti significativi in ​​termini di efficienza e aumenti del 10 percento sia della velocità di clock della CPU che della GPU. La conclusione che se ne può trarre è che la tecnica di produzione utilizzata da Samsung probabilmente non è alla pari con quella utilizzata da TSMC.