Realme presenterà la GT2 Master Explorer Edition ogg. Il debutto è atteso con ansia perché lo smartphone di punta ha stuzzicato l’interesse del mercato elettronico globale. Realme GT2 Master Explorer Edition include una nuova generazione di chipset grafico indipendente X7, che può ottenere un frame a latenza ultra bassa ed è il 60% più veloce della grafica indipendente della generazione precedente. Queste segnalazioni sono state fornite da Digital Chat Station, noto leaker cinese.

La Realme GT2 Master Exploration Edition presenta il chip Pixelworks X7 di nuova generazione, che riduce la latenza di 10 ms rispetto ai 30 ms della generazione precedente. Secondo il blogger, il telefono è ora lo smartphone Realme più potente.

Realme GT2 Master Explorer Edition sarà presentato oggi

Secondo fonti precedenti, lo smartphone sarà il primo a includere tasti sulla spalla completamente mascherati e LPDDR5x, nonché il primo dispositivo a utilizzare Snapdragon 8+ Gen 1. In normali circostanze di rete, Realme GT2 Master Explorer Edition introdurrà il design a quattro antenne super N28, che aumenterà la velocità della rete del 70% e la potenza del segnale di 1,5 volte.

Il dispositivo include anche una testina di ricarica al nitruro di gallio da 100 W, rinomata per essere piccola e migliore nella conduzione del calore. Include una batteria integrata da 5000 mAh e consente una ricarica rapida da 100 W. In particolare, lo smartphone può caricare dallo 0% al 100% in 25 minuti.

La Realme GT2 Master Explorer Edition è dotato di un display AMOLED da 6,7 ​​pollici 2412x1080p 120Hz, ricarica rapida da 100 W, obiettivo anteriore da 16 MP e obiettivo da 50 MP + 50 MP + 2 MP sul retro.