La nuova versione di Netflix di Persuasion è stata definita “il peggior adattamento di Jane Austen” di tutti i tempi.

Il film, interpretato da Dakota Johnson nel ruolo principale di Anne, uscirà sul servizio di streaming il 15 luglio.

Ma coloro che hanno visto il film, diretto da Carrie Cracknell, stanno esortando gli spettatori a stare alla larga.

“L’embargo di PERSUASION è scaduto, quindi posso finalmente dire che è il peggior adattamento della Austen che abbia mai visto”, ha scritto Morgan Leigh Davies di Bustle su Twitter. “Assolutamente imperdonabile“.

Nel frattempo, la critica cinematografica di The Independent, Clarisse Loughrey, ha concordato sul fatto che Johnson sia “tristemente sbagliato” nel film, aggiungendo che: “In nessun momento hai mai la sensazione che qualcuno abbia effettivamente letto Persuasion. Per coloro che hanno anche la minima affinità con il lavoro di Austen, è vagamente mortificante vedere uno dei suoi protagonisti più riusciti spogliata della sua poesia e ridotta a una didascalia di Instagram.”

Un film che non è piaciuto quasi a nessuno

Lourgey ha dato al film una stella, così come Wendy Ide di The Guardian, che ha definito il film “una parodia“.

Il critico del Telegraph Tim Robey, nella sua recensione a due stelle, ha affermato che l’adattamento di Cracknell “arriva quasi con un totale disprezzo per il presunto materiale da cui avrebbe dovuto prendere ispirazione”.

Brian Viner, scrivendo per Daily Mail, ha definito il film una “tortura” aggiungendo che è “veramente terribile“. Ha aggiunto che la decisione di far guardare ripetutamente l’Anne di Johnson alla telecamera per rompere il quarto muro mostra un “intenzionale malinteso del libro”.

Questo adattamento di Persuasion è stato scritto da Alice Victoria Winslow e Ron Bass. è interpretato insieme a Cosmo Jarvis, Nikki Amuka-Bird e Richard E Grant.