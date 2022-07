Le indiscrezioni sugli iPhone 14 hanno iniziato a diffondersi ancor prima del lancio degli ultimi iPhone 13 e a far scalpore sin dal primo momento è stata la notizia per la quale Apple avrebbe detto addio al notch. Oggi gran parte della scheda tecnica, così come gli aggiornamenti estetici, è stata svelata ma mancano ancora diverse settimane prima di poter assistere al debutto dei melafonini di ultima generazione.

Esperti e leaker si sono recentemente soffermati su quella che potrebbe essere la data scelta da Apple per il suo prossimo evento. Secondo iHacktu ileaks, gli iPhone 14 arriveranno il 13 settembre.

iPhone 14: ecco la data di lancio dei dispositivi Apple!

Stando a quanto riferito dal leaker tramite un tweet, Apple dovrebbe presentare i suoi iPhone 14 il 13 settembre. L’evento non sarà dedicato esclusivamente agli smartphone. Avremo modo di conoscere i nuovi Apple Watch e gli Apple AirPods Pro 2.

L’azienda di Cupertino non ha ancora confermato né ha offerto indizi sull’effettiva data scelta per la presentazione ma il leaker potrebbe aver azzeccato. Apple è solita fissare i suoi eventi entro il primo o il secondo martedì del mese di settembre. Dunque, le opzioni previste per quest’anno sarebbero il 6 o il 13 settembre.

Il 5 settembre negli Stati Uniti si celebrerà la festa del lavoro e ciò sembrerebbe un motivo valido per escludere il giorno seguente come probabile data dell’evento. Vi sono maggiori probabilità per le quali Apple annuncerà i suo iPhone 14 il 13 settembre avviando i preordini il 16 settembre e rilasciando i dispositivi sul mercato per l’acquisto diretto il 23 dello stesso mese.