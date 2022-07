Abbiamo notato alla fine del mese scorso che l’iPhone aveva raggiunto il suo 15° anno di esistenza. Molti utenti di iPhone non sono abbastanza grandi per ricordare l’entusiasmo e il clamore che ha circondato la presentazione del dispositivo al Macworld, che è stato ospitato da Steve Jobs. Se ricordi quel giorno (9 gennaio 2007), potresti ricordare che lo sfondo dell’iPhone in quel momento mostrava un paio di pesci pagliaccio.

Questo sfondo è stato utilizzato anche nel primo spot pubblicitario per iPhone, l’iconica pubblicità “Ciao”, in cui attori di vari momenti in diversi film rispondevano a una telefonata e dicevano “Ciao?” Nonostante quanto sia diventato famoso questo sfondo, Apple non lo ha mai rilasciato su iPhone. Dopo essere apparso in un annuncio per iPhone, è stato rilasciato su Mac alcuni anni dopo.

iOS, un nuovo aggiornamento sta per arrivare

Secondo un commento dell’utente di Twitter e Jack Roberts, lo sfondo Clownfish è tornato come opzione per alcuni possessori di iPhone in iOS 16 Beta 3. Il post di Roberts ha attirato l’attenzione di Mark Gurman di Bloomberg, che ha twittato: ” Alcuni utenti di iOS 16 beta 3 sembrano vedere un nuovo sfondo Clownfish. Questo era lo sfondo utilizzato da Steve Jobs quando l’iPhone iniziale è stato lanciato nel 2007, ma non è mai stato incluso in nessun iPhone. Ora siamo 15 anni dopo. ”

Quello che non sappiamo è se Apple includerà o meno lo sfondo Clownfish nella versione finale e stabile di iOS 16, che dovrebbe essere rilasciata a settembre. Inoltre, non tutti con un iPhone con iOS 16 Beta 3 hanno ricevuto lo sfondo Clownfish. Sembra essere una procedura del tutto arbitraria.

Tutto ciò di cui hai bisogno ora è una telefonata da un amico di nome Johnny Appleseed e avrai completato la tua visione nostalgica. Pensiamo che questo sia un sottile cenno al defunto co-fondatore e CEO di Apple.