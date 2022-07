Iliad: Giga 120 con un regalo e a 9 euro al mese per sempre

È passato molto tempo da quando un gestore come Iliad è arrivato sul mercato italiano distruggendo praticamente tutto quello che di buono avevano fatto le altre aziende. Infatti le promozioni viste fin dal primo momento da parte di questo provider sono riuscite a mettere in difficoltà anche colossi come ad esempio Vodafone, che in questo periodo sta cercando di recuperare invano degli utenti.

Il merito è di Iliad che continua ad acquisire nuovi utenti con le sue promozioni incredibili, le quali durano nel tempo. Ricordiamo infatti che si tratta di opportunità che una volta sottoscritte non possono cambiare, vista l’assenza di rimodulazioni future previste dal provider.

Iliad: ecco la migliore offerta che è stata ancora una volta riproposta con 120 giga e il 5G gratis per sempre per tutti

C’era da aspettarselo: è ritornata quell’offerta che in molti avevano già venerato quasi fosse l’unica disponibile in giro per il panorama telefonico italiano. La Giga 120 di Iliad è di nuovo disponibile e sempre con gli stessi contenuti, quelli che già hanno portato tante persone a scappare via dei loro gestori di sempre.

Ricordiamo che la promozione in questione è disponibile con il 5G offerto gratis da Iliad, vera chicca che nessuno mette a disposizione dei suoi utenti. All’interno dell’offerta poi ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider sia fisiche mobili, SMS senza limiti verso tutti e infine 120 giga per navigare sul web. L’obiettivo del gestore adesso è arrivare quanto prima possibile ai 10 milioni di utenti, proprio per tagliare un traguardo simbolico.