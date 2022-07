Il volantino di Euronics è assolutamente da pazzi, al suo interno si possono scovare incredibili occasioni per risparmiare, ed allo stesso tempo godere di prezzi più bassi del normale, applicati anche su modelli appartenenti alla fascia medio-alta della telefonia mobile.

Tutti gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a voler acquistare un nuovo smartphone, devono comunque sapere che gli ordini, ai prezzi indicati nell’articolo, possono essere completati solamente nei negozi fisici, e con differenze in relazione al socio di appartenenza. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, controllate personalmente la realtà più vicina alla vostra residenza.

Euronics: offerte dai prezzi economici, se non irrisori

Da Euronics è tempo di SottoCosto, proprio in questi giorni è stata rinnovata una campagna promozionale che promette un risparmio incredibile per tutti gli utenti, anche sull’acquisto di smartphone di fascia altissima. I modelli che attualmente risultano essere inclusi sono infatti Motorola razr 5G, il primo vero foldable, disponibile a 629 euro, passando anche per Galaxy S21 FE, disponibile a 42 euro, oppure un iPhone 13 in vendita a non più di 800 euro.

Le alternative sono comunque molto più economiche, poiché vanno a tutti gli effetti a toccare soluzioni come Xiaomi Redmi Note 10S, in vendita a 179 euro, ma anche Oppo A74 a 219 euro, Oppo A96 a 249 euro, per finire con Xiaomi Redmi 10C, disponibile a 159 euro, ed anche un comodissimo Oppo A16, il cui prezzo finale corrisponde a soli 139 euro.