Esselunga riesce ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente inattesa e ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire, con l’aggiunta dell’interessante offerta tech mirata sul singolo modello.

Avete capito bene, in questi giorni, più precisamente fino al 20 luglio 2022, sarà possibile approfittare di uno sconto fisso su uno specifico prodotto, in particolare uno smartphone di ultima generazione. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente nei negozi fisici, al momento non è possibile acquistare la tecnologia tramite il sito ufficiale.

Esselunga: questi sconti sono da far perdere la testa

La spesa da Esselunga è davvero ridotta ai minimi termini, data la presenza di un interessantissimo Xiaomi redmi Note 10S, in vendita a soli 169 euro, un prezzo se considerate essere molto più basso del normale, almeno in confronto a quello che era il listino originario (superiore ai 200 euro).

Osservando e conoscendo da vicino la scheda tecnica, notiamo comunque la possibilità di mettere le mani su un prodotto con display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale, affiancato da un processore MediaTek Helio G95, octa-core con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, per procedere poi verso la quadrupla fotocamera posteriore da 64 megapixel, una batteria da 5000mAh, per un’autonomia superiore alle aspettative (con ricarica rapida a 33 watt), finendo con il sensore per le impronte digitali ed il chip NFC.