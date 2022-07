CoopVoce: promo EVO con 100GB solo oggi gratis a 4 euro al mese

Qualcuno credevo che sarebbe bastato poco ai gestori virtuali per diventare quello che oggi sono, ovvero dei provider devastanti sul mercato. Sono poche le persone che almeno una volta non hanno vagliato l’ipotesi di sottoscrivere una delle offerte di questi provider, tra i quali a spuntarla è soprattutto CoopVoce. Le sue offerte sono davvero straordinario, visto che riescono ad andare avanti nel tempo. Inoltre, dopo tante sconfitte e tante delusioni, questo gestore è riuscito ad affermarsi tranquillamente senza dover fare altre battaglie con i suoi pari livello.

Offerta dopo offerta, anche un provider che inizialmente non veniva preso in considerazione come CoopVoce, è riuscito a fare le sue fortune. Attualmente le tre offerte migliori sono ancora disponibili sul mercato, tutte con lo stesso prezzo di sempre e con gli stessi contenuti a cui tantissime persone si erano abituate.

CoopVoce supera ogni aspettativa e lascia ancora disponibili le sue Evolution sul sito ufficiale, ecco i dettagli

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

