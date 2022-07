Il nuovo volantino carrefour è davvero speciale, gli utenti si sentono assolutamente liberi di spendere poco o niente sull’acquisto degli ultimi prodotti di tecnologia, accedendo difatti a prezzi economici o dal risparmio praticamente assicurato.

La campagna promozionale è pronta a far sentire la propria voce nel mondo dell’elettronica, o della rivendita generale, proponendosi come più valida alternativa a quanto siamo solitamente abituati a vedere presso i rivenditori storici. Gli utenti che vogliono risparmiare, ad ogni modo, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Carrefour: le nuove offerte sono sempre più interessanti

I prezzi lanciati da Carrefour sono assolutamente i più bassi che si siano mai visti, gli utenti sono liberissimi di accedere ad alcuni prodotti di alto livello, spendendo cifre sempre più basse. Un chiaro esempio può essere il Motorola Moto E20, un terminale oggi disponibile a soli 99 euro, con il quale è comunque possibile pensare di godere di prestazioni più che adeguate.

Nello specifico la scheda tecnica parla di un dispositivo con processore MediaTek quad-core, affiancato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (perfettamente espandibili tramite microSD), passando anche per una buona fotocamera generale, pensata appositamente per realizzare discreti scatti. Il volantino lo potete trovare attivo, come al solito del resto, in ogni singolo negozio in Italia, ma non online, se volete approfondire la conoscenza della campagna, ricordatevi di collegarvi subito al sito ufficiale.