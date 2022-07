Una serie di offerte davvero molto interessanti vi attende su Amazon in occasione del Prime Day, il brand Black Shark ha deciso di scontare di molto tutti i propri prodotti, lanciando riduzioni mai viste prima d’ora.

Gli acquisti, almeno ai prezzi indicati, potranno essere effettuati solamente nei prossimi giorni, in particolare a partire dalla mezzanotte del 12 luglio fino alle 23:59 del 13 luglio 2022. Le scorte non dovrebbero essere limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità in un qualsiasi momento, ma bando alle ciance, scopriamo quali sono i prezzi più bassi.

Black Shark: tutte le offerte del Prime Day