Gloucester Constabulary ha la più grande flotta elettrica del Regno Unito, con il 21% dei veicoli elettrici. Chris Nelson, commissario per la polizia e la criminalità di Gloucester, ha affermato che gli agenti che guidano i veicoli elettrici hanno avuto difficoltà a trovare caricabatterie nella contea.

Ha detto che i veicoli che usavano le luci, la radio e le sirene rischiavano di “esaurire l’autonomia“. Il sig. Nelson ha riconosciuto che alcuni agenti, specialmente nelle aree più rurali, avevano problemi a localizzare le stazioni di ricarica.

Parlando a un recente panel di polizia e criminalità, il PCC si è detto preoccupato per l’impatto operativo che i veicoli elettrici stavano avendo sulle forze armate.

Un problema da non sottovalutare

Un consigliere laburista, Steve Robinson, aveva chiesto al signor Nelson se sosteneva l’uso delle auto elettriche.

Ha detto di aver sostenuto l’uso delle auto elettriche, specialmente all’interno della polizia, ma ha ammesso che non erano esenti da problemi. Per questo si dovrà lavorare molto in futuro, se si vorrà mantenere vivo l’investimento e l’interesse sia da parte delle forze dell’ordine che dei cittadini.

Ha aggiunto: “Dobbiamo tutti andare verso i veicoli elettrici. Abbiamo la flotta più grande per dimensione percentuale, il che ha portato i suoi problemi. Le opzioni di progettazione disponibili per i veicoli elettrici per usi operativi forse non sono così avanzate come vorrei che fossero. Quindi, mettiamola così, sono cauto nell’andare oltre su quella strada in questa fase”.

Una frase che fa riflettere, siamo pronti quindi a passare in questa nuova era dell’elettrico?