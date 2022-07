Non sono solamente le caratteristiche tecniche ed estetiche dei nuovi iPhone ad incuriosire appassionati, potenziali acquirenti e addetti ai lavori: un altro parametro a dir poco fondamentale è il prezzo a cui i modelli attesi.

iPhone 14, 14 Max (o Plus?), 14 Pro e 14 Pro Max saranno proposti sul mercato. E quest’anno il discorso si fa complicato a causa delle incertezze lungo la filiera e delle difficoltà politico-economiche che si stanno attraversando. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 14 costerà di più del precedente

Ebbene, stando alle parole rilasciate dall’analista Dan Ives di Wedbush Securities al britannico Sun, sembra che la generazione 2022 costerà in media un centinaio di dollari in più rispetto ai modelli attuali iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max. “I prezzi sono aumentati lungo l’intera filiera, e Cupertino deve trasferire questi costi al consumatore“, spiega. Attenzione, però: nulla è ovviamente certo, né il rumor, né l’eventuale intenzione da parte di Apple di caricare il consumatore di questo eventuale aumento.

Più cauto invece Ben Wood, analista di CCS Insight, che si limita a dire che “Apple dovrà prendere alcune decisioni difficili sui prezzi di iPhone 14“. Così come Ives, anche Wood non esclude un incremento di prezzo, preferendo però soffermarsi sul fatto che questo è un tema ancora in fase di discussione negli uffici di Cupertino. Componenti e processo produttivo sono sempre più costosi, ma riversando tutto sull’acquirente Apple rischierebbe una (potenziale) contrazione delle vendite.

Un altro problema di cui tenere conto è l’inflazione: con un livello così elevato, il potere d’acquisto dei consumatori diminuisce, e incrementare il prezzo di vendita della gamma iPhone 2022 potrebbe avere conseguenze negative sui conti dell’azienda. Per il momento queste sono solamente ipotesi, non ci resta che attendere qualche mese per scoprire tutti i dettagli.