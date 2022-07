App per risparmiare: capogiri ad ogni bolletta? Questa è la soluzione perfetta!

Non vi conosciamo, ma siamo certi che non vi dispiaccia affatto ricevere bollette leggere. In particolar modo, se pensiamo a questo preciso periodo storico, una mano sulle spese potrebbe essere per noi manna dal cielo. Bando alle ciance, ciancio alle bande: ecco le migliori app per risparmiare!

App per risparmiare: le migliori e le più efficaci

Beeta App

In questa app bisogna compiere delle vere e proprie missioni come in un vero gioco di ruolo: missioni verdi, missioni arancio e missioni speciali. Non dovrete fare altro che stabilire il consumo ottimale che volete applicare, dopodiché potrete accumulare punti e vincere persino un premio!

Casa di domani

Questa applicazione vi illustrerà i vantaggi dell’utilizzo di pannelli isolanti, caricatori solari, sistemi di irrigazione e molto altro, a seconda delle vostre specifiche esigenze e possibilità.

Neurio

Neurio prevede l’installazione di un dispositivo che, con una minima spesa, controllerà tutti i consumi della corrente di casa (elettrodomestici e persino la quantità di energia prodotta da impianti come quello fotovoltaico).

MyVirtuoso Home

Su MyVirtuoso Home invece si potrà decidere quali consumi massimi impostare, creando così delle regole specifiche che comanderanno le funzionalità dell’applicazione.

Smart Living

Questa applicazione si trova anche sui migliori tablet Android. Acquistando il kit necessario, si potranno accendere le luci poco prima di tornare a casa o di accendere e spegnere il forno da un’altra stanza. Infine, collegando i sensori per la chiusura di porte e finestre, il calore prodotto dal sistema di riscaldamento rimarrà all’interno e ci saranno tante altre opzioni personalizzabili.