Una limitazione imposta da Google su Android auto per evitare le distrazioni alla guida. Ora è possibile bypassare il blocco senza ricorrere al root.

Android Auto: riproduzione video e mirror grazie a due applicazioni gratuite

La sicurezza sulla strada è un fattore che viene preso molto seriamente da Google, per questo motivo su Android auto di default la riproduzione video è bloccata.

Parliamo quindi di app come YouTube, video sui social, IPTV e similari.

A discapito di queste vengono invece favorite le applicazioni di streaming musicale, ad esempio Spotify, Google music e i social a funzionalità limitata.

Un prezioso alleato è certamente l’assistente vocale, che ci consente di utilizzare le varie funzioni senza dover distrarci dalla guida e tenendo ben salde le mani al volante.

Ma cosa può succedere se siamo in sosta o incolonnati in mezzo al traffico, magari coi i bimbi in auto ai quali vorremmo fare vedere un cartone animato per intrattenerli? La risposta di Google rimane la stessa: funzionalità video bloccata.

Per questo motivo nel tempo si è spesso ricorso al root, una pratica di sblocco che invalida in primo luogo la garanzia della maggior parte dei dispositivi, senza contare che non si potranno più utlizzare le app certificate come l’home banking. In alcuni casi si può addirittura incorrere nel ‘brick’ del dispositivo, trasformandolo in un fermacarte.

Per questo motivo alcuni sviluppatori hanno escogitato un metodo per bypassare questo fastidioso problema, per quanto moralmente giusto.

Grazie alle app AAAD e AA Store è possibile guardare YouTube, Netflix, RaiPlay, fare il mirroring dello smartphone e tanto altro sui veicoli con Android auto.

Può succedere in alcuni casi che, tramite degli aggiornamenti, Google tenti di bloccare queste app, ma grazie a delle semplici soluzioni si può ovviare al problema.

La prima mossa è controllare se sono disponibili aggiornamenti per le App in questione, in modo da superare i nuovi blocchi, mentre la seconda alternativa consiste nell’installare la vecchia versione software di Android auto.