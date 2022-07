L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco lanciato una nuova promo a tempo limitato davvero allettante. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Summer Flash che include ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità. Ecco qui di seguito i dettagli.

Very Mobile lancia la nuova promo Summer Flash con 200 GB

In questi ultimi giorni l’operatore virtuale Very Mobile ha sorpreso tutti con la sua ultima promo. Come già accennato, si tratta della nuova Summer Flash. Quest’ultima comprende ogni mese ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo dell’offerta è di soli 8,99 euro e non è previsto alcun costo di attivazione né costi per la scheda sim.

Tuttavia, si tratta di un’offerta a tempo limitato e che scadrà a breve. Summer Flash sarà infatti disponibile dall’8 all’11 luglio 2022, salvo ovviamente nuove comunicazioni da parte dell’operatore telefonico virtuale. L’offerta in questione è comunque attivabile dagli utenti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, ad esclusione di Kena, ho. Mobile e Spusu.

L’offerta è però attivabile soltanto online dal sito ufficiale dell’operatore. Eventualmente potranno attivare Summer Flash anche gli utenti che attiveranno un nuovo numero. In questo caso, però, è previsto un costo di attivazione di 1,99 euro. Vi ricordiamo che per questo fine settimana è nuovamente disponibile anche l’offerta mobile denominata Very 4,99. Quest’ultima offre 30 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti a soli 4,99 euro al mese.