Trony ha recentemente proposto al pubblico una campagna promozionale che potremmo quasi definire spettacolare, la perfetta soluzione con la quale riuscire a confrontarsi, nell’ottica sempre di riuscire a spendere poco, senza dover limitare la scelta dei prodotti desiderati.

Avvicinarsi al mondo di Trony è possibile per ogni consumatore in Italia, dovete infatti sapere che la campagna promozionale è disponibile ovunque, senza vincoli o limitazioni particolari, con accesso esteso ad ogni negozio. I prezzi sono bassi, e comprendono le più classiche condizioni di vendita, tra cui ad esempio la rateizzazione fissa se interessi al superamento dei 199 euro, o anche la garanzia di 24 mesi in fase d’acquisto.

Trony: che offerte da non credere, ecco gli sconti

L’idea di trony è di offrire all’utente finale la più ampia possibilità di scelta, ecco quindi che è possibile pensare di ricevere addirittura uno sconto del 100% sul valore finale di listino del prodotto meno caro di una specifica selezione. Per entrare di diritto nella campagna, tuttavia, risulta essere fondamentale pensare di acquistare almeno uno a scelta tra i seguenti modelli: televisore da 399 euro, piccolo elettrodomestico da 59 euro o grande elettrodomestico da 399 euro (i prezzi sono indicati al minimo).

Fatto questo, sarà possibile poi aggiungere altri due prodotti e godere della riduzione indicata; in caso contrario, ricordiamo che è previsto uno sconto del 50%, sempre sul meno caro, nel momento in cui si dovessero aggiungere al carrello un totale di due prodotti.