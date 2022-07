TIM non si lascia intimorire dalle offerte low cost di Iliad e di altri provider. Nel corso dell’estate il gestore italiano rilancia la sua proposta commerciale su tutto il territorio con la presenza di offerte molto vantaggiose per quanto concerne costi e soglie di consumo.

TIM, due offerte low cost per l’inizio dell’estate

I clienti che decidono di attivare una ricaricabile con TIM potranno attivare la promozione Gold Pro. Il pacchetto per gli utenti prevede in questo caso chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un ticket con 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo sarà pari a 7,99 euro.

La Gold Pro è solo una delle migliori occasioni di TIM. I clienti che decidono di attivare una SIM con il gestore italiano potranno anche scegliere la Steel Pro. Il ticket in questione propone chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il pagamento di questa tariffa sarò di 6,99 euro ogni mese.