Elon Musk ha detto che Tesla realizzerà un “Robovan altamente configurabile” per il trasporto di persone e merci.

Volendo dare un aggiornamento sulla tabella di marcia del prodotto all’inizio di quest’anno, Musk ha affermato che l’obiettivo di Tesla nel 2022 sarà aumentare la produzione di Model Y e Model 3. Tuttavia, ha promesso “un’enorme ondata di nuovi prodotti” in arrivo nel 2023. Uno di questi dovrebbe essere “un nuovo veicolo elettrico dall’aspetto futuristico” chiamato robotaxi.

Il CEO lo ha annunciato all’evento Cyber ​​Rodeo di Tesla all’inizio di quest’anno, ma non si sa ancora molto del nuovo veicolo.

Non è chiaro se questo veicolo sarà il robotaxi, dal momento che è stato comunicato che potrebbe trasportare sia persone che merci. Tesla che costruisce un furgone elettrico o un veicolo per trasportare un numero maggiore di persone è qualcosa che è stato discusso molte volte. In realtà è stato menzionato nel Tesla Master Plan Parte 2 di Musk, ed è ancora l’unico veicolo di quel piano che deve ancora essere svelato dalla casa automobilistica.

Sarà utilizzato all’interno del tunnel Loop?

Si dice che il veicolo sia in lavorazione per essere utilizzato nel sistema Loop di The Boring Company, che utilizza i veicoli Tesla per spostare le persone nei tunnel sotto le città con la prima applicazione attualmente in distribuzione a Las Vegas.

L’anno scorso, Musk ha anche affermato che un furgone elettrico Tesla arriverà non appena ci saranno abbastanza batterie disponibili per poterlo produrre in volume senza influire negativamente sugli altri programmi in progettazione.

La società non ha offerto una data di uscita precisa e attualmente sta aumentando la produzione delle celle per la batteria a Berlino.