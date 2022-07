Samsung è nota per la produzione di smartphone e smart TV, ma è coinvolta in molte iniziative tecnologiche, inclusa la fornitura di componenti tecnologici ad altre società. Molti smartphone, laptop e TV sul mercato utilizzano parti Samsung e una di queste società di parti è Samsung Electro-Mechanics.

Fondata nel 1973, Samsung Electro-Mechanics è uno sviluppatore e produttore di componenti elettronici in Corea e in altre parti del mondo. La società ha iniziato concentrandosi sulla produzione di parti audio/video e ha gettato le basi per l’indipendenza tecnologica dell’industria dei componenti coreana. Negli anni ’80, l’azienda ha diversificato le sue aree di attività in materiali e parti di computer. Successivamente, negli anni ’90, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di nuovi prodotti in campo automobilistico come parti di chip, strumentazioni per le comunicazioni mobili e parti ottiche.

Stanno arrivando nuovi moduli per la fotocamera targati Samsung

Se non stai utilizzando un dispositivo con marchio Samsung in casa, è probabile che i dispositivi che usi abbiano una qualche forma di componente o chip al loro interno. E in relazione a questo, sembra che la società abbia rivelato che potrebbe presto fornire a Tesla moduli per telecamere, e serviranno probabilmente per l’elaborato sistema di telecamere della casa automobilistica.

Secondo Reuters, Samsung ha affermato che al momento non può rivelare l’entità o l’importo dell’affare e continuerà il suo lavoro per far avanzare il progetto e la tecnologia dei moduli della fotocamera. Sarà interessante vedere se questo accordo andrà a buon fine e se questi moduli fotocamera rappresenteranno un aggiornamento rispetto all’attuale sistema Tesla.