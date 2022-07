Prodotti rimossi: la notizia che i golosi non volevano sapere

Anche il miglior prodotto presente sul mercato può andare incontro ad errori. A volte capita ad esempio che le grandi catene come Lidl ed Elite mettano in vendita alimenti che poi si rivelano pericolosi per la salute. Ovviamente questo non accade spesso, ma l’attenzione è sempre bene tenerla alta. Ecco i prodotti rimossi dal mercato.

Prodotti rimossi: i motivi dei ritiri

Confettura di fragole

Il primo alimento coinvolto è la confettura di fragole Bio Sylt Jordgubb, 400 g:

Lotti di produzione : 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28

: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore : HAFI, Hallands Fruktindustri AB

: HAFI, Hallands Fruktindustri AB Sede dello stabilimento: Svezia

dello stabilimento: Svezia Date di scadenza o termine minimo di conservazione: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28.

Semi di chia

Il secondo richiamo coinvolge anche diversi prodotti a marchio Cucina e Sapori, venduto da MD, per via della presenza di soia, non dichiarata in etichetta. In particolare, ci riferiamo ai semi di chia prodotti dall’azienda Pedon Spa:

Semi di chia (Salvia Hispanica), 250 g

– Lotto di produzione: 11/06/23

– Data di scadenza: 11-06-2023

(Salvia Hispanica), 250 g – Lotto di produzione: – Data di scadenza: 11-06-2023 Semi di chia (Salvia Hispanica), 250 g

– Lotto di produzione: 19/06/23

– Data di scadenza: 19-06-2023

– Lotto di produzione: – Data di scadenza: 19-06-2023 Semi di chia (Salvia Hispanica), 150 g

– Lotto di produzione: 18/06/23

– Data di scadenza: 18-06-2023

Stoccafisso

Anche un tipo di pesce è stato ritirato, per sospetto uso di additivi non autorizzato. Ci riferiamo allo Stoccafisso bagnato prodotto dall’azienda Antonio Verrini srl di Genova

Lotti di produzione : D1705221190-D1805221190 -D1905221190 -D2005221190 D2105221190-D2205221190-D2305221190

: D1705221190-D1805221190 -D1905221190 -D2005221190 D2105221190-D2205221190-D2305221190 Date di scadenza: 23-24-25-26-27-28-29/05.

Cornflakes

Anche i cornflakes venduti da Lidl, sono stati esclusi dalla vendita per potenziale presenza di aflatossine. Si tratta di quelli di mais e provenienti da agricoltura biologica: 375 g, Date di scadenza. 29.05.2023, 30.05.2023 e 04.06.2023.

Torta al cioccolato

In conclusione vi è la torta al cioccolato 380 g a marchio Elite per possibile presenza di salmonella, prodotta in Israele da BET KOSHER SAS di Alberto Terracina, Roma. A livello cautelativo sono oggetto di richiamo tutti lotti prodotti antecedentemente al 29/04/2022 e le relative date di scadenza.