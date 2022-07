Postepay e Poste Italiane fanno un ulteriore passo verso il futuro. Da qualche settimana a questa parte tutti coloro che hanno un conto attivo con Poste Italiane avranno la possibilità di attivare una carta di credito ricaricabile in versione completamente digitale.

Postepay, arriva la versione Digital per i pagamenti su Android e iPhone

La novità principale di Poste Italiane si chiama Postepay Digital, la prima carta completamente digitale. La carta Digital segue in tutto e per tutto le funzioni della tradizionale Postepay. Gli utenti che attivano la carta avranno la possibilità di effettuare acquisti in tutta sicurezza sia nei negozi sul territorio sia sui principali store online.

La differenza sarà la totale digitalizzazione della carta. La Postepay Digital, infatti, sarà salvata direttamente sullo smartphone Android o sull’iPhone dei clienti, grazie alle relative funzioni Wallet.

Gli utenti che scelgono di attivare questo servizio potranno caricare denaro sulla carta. Al tempo stesso, gli utenti avranno anche la possibilità di attivare un codice IBAN in associazione allo strumento di pagamento virtuale. La richiesta del codice IBAN sarà totalmente gratuita.

Anche la carta, allo stato attuale, è completamente a costo zero. Almeno sino al prossimo mese di dicembre, Poste Italiane assicura questo servizio a tutti gli utenti senza la richiesta di alcuna spesa aggiuntiva in sede di attivazione. Per la richiesta di Postepay Digital, gli interessati possono procedere direttamente online attraverso le pagine del sito ufficiale di Postepay. Il rilascio della carta sarà immediato. Al momento del rilascio gli utenti riceveranno un codice QR da scannerizzare con lo smartphone.