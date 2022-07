Netflix: l’elenco di Luglio 2022 è arrivato, è tempo di cavalcare la cresta dell’onda!

Film originali e non, documentari, serie originali e non, film interattivi, reality e show: a Luglio su Netflix non mancano di certo le opere per passare il tempo tra un bagno e l'altro! Nel nuovo elenco del 2022 c'è anche la parte finale dell'amatissima Stranger Things. Avete messo la crema solare? Allora tuffiamoci!