Le revisioni sulla sicurezza sono una delle caratteristiche più importanti che dovresti conoscere per trovare l’auto più adatta a te e alle persone con cui viaggi. Alcuni veicoli sono stati progettati male, e hanno causato incidenti e danni. Anche se a volte non è l’auto a creare un ambiente pericoloso, ma la persona che la guida.

Ecco quindi le auto più pericolose che sono arrivate sulle nostre strade:

DeLorean DMC-12

In questa vettura erano incluse le portiere a pipistrello, che sono una caratteristica sorprendente e originale, in particolare ai suoi tempi. Tuttavia, ciò ha reso il veicolo sempre più pericoloso. Come detto su The Brown Firm, “La caratteristica di design che ha reso unico questo veicolo è diventata la causa del suo principale problema di sicurezza“.

Quando questo veicolo è coinvolto in un ribaltamento o viene ribaltato, le porte diventano quasi impossibili da aprire. Poiché erano bloccati e non potevano essere aperti dall’interno, a meno che il vetro non potesse essere rotto, i passeggeri rimangono intrappolati fino a quando non vengono salvati.

BMW Isetta

Un’altra vettura che ha avuto problemi con le porte è stata la BMW Isetta.

Liljegren Law ha spiegato: “Questo strano veicolo aveva una portiera del passeggero montata frontalmente e, in caso di collisione frontale, questa era l’unica protezione che avevano i passeggeri“. Questo design scadente potrebbe intrappolare chiunque al suo interno con un impatto abbastanza forte.

Yugo GV

Questa vettura offre una protezione limitata, soprattutto in caso di incidente frontale. Eventuali collisioni portano il paraurti anteriore e il motore nella stessa area dei sedili anteriori, che è esattamente dove si trovano i passeggeri.

Parti dell’auto sono cadute a causa delle vibrazioni del motore e dei materiali economici utilizzati. Inoltre, gli standard di inquinamento atmosferico non sono stati rispettati quando questa vettura è stata messa su strada. Per certi versi fortunato, è durato solo fino a una distanza totale di circa 80.000 KM.

Chevrolet Corvette

Il bisogno di velocità è un desiderio, una brama e un sogno che si avvera per riempire le gioie di alcuni automobilisti e per tale appagamento, una Corvette è l’acquisto di una vita. Queste auto sportive sono popolari, progettate bene e potenti.

Non è l’auto che causa problemi tutte le volte che sono i conducenti che la manovrano. Puoi incolpare le gomme strette che non ti tengono sulle strade così facilmente. Inoltre, guidare in modo aggressivo, veloce e non rimanere concentrato sono le principali cause del problema di questa vettura.

Chevrolet Corvair

Ti capita mai di guidare in una fabbrica o in una fattoria e notare un odore sgradevole? Bene, la Chevrolet Corvair ha avuto un suo problema relativo a cattivi odori. A volte il motore rilascerebbe fumi tossici nell’abitacolo dell’auto.

Questa vettura aveva anche uno squilibrio di peso che causava scarsa manovrabilità e responsabilità dello sterzo. Ha ricevuto molta attenzione negativa dalla stampa pubblica e aveva qualcosa da condividere, il che ha portato a essere scontata nel 1969. Questa vettura faceva anche parte del libro “Unsafe at Any Speed” scritto da Ralph Nader.