Iliad, al netto di un repentino ingresso nel campo della telefonia fissa e della Fibra ottica, resta in Italia un punto di riferimento per quanto concerne la telefonia mobile. Gli utenti che decidono di attivare una promozione con il provider francese possono ancora accedere ai migliori servizi con costi da vero e proprio ribasso.

La migliore occasione per gli utenti resta la Giga 120. Il ticket di questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, le migliori offerte dopo la Giga 120

La Giga 120 rappresenta solo una delle grandi iniziative di Iliad. I clienti che decidono di attivare una ricaricabile con il provider francese possono, infatti, scegliere altre due ricaricabili come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 è la seconda offerta in termini di convenienza. Questa tariffa, che ha sostituito a listino la Giga 50, prevede un costo di 7,99 euro ogni trenta giorni. I clienti avranno consumi illimitati per le telefonate ed anche per gli SMS, con la presenza di 80 Giga per navigare in internet. Per quanto concerne la navigazione internet in mobilità il provider offre anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

La seconda promozione da non perdere per i clienti di Iliad è la Giga 40. La tariffa in questo caso prevede un prezzo di 6,99 euro con pagamento ogni trenta giorni. Gli utenti che scelgono tale tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet.