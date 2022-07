Expert assolutamente da sogno con il volantino che ogni utente stava aspettando, arrivano i prezzi più bassi e convenienti con i quali riuscire a confrontarsi, sempre nell’idea di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di un risparmio ben superiore alle aspettative.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Expert, risulta essere disponibile praticamente ovunque in italia, senza distinzioni territoriali. L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare dal divano di casa propria, indipendentemente dal livello dell’ordine.

Expert: occasioni impreviste, ecco tutti i prezzi bassi

Gli utenti che da sempre volevano acquistare un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, finalmente possono trovare pane per i propri denti, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere.

La maggior parte dei modelli in promozione presenta un prezzo finale di vendita non superiore ai 400 euro, tutti proposti alle più classiche condizioni, tra cui ad esempio la variante no brand. I dispositivi acquistabili spaziano tra Galaxy A03, Galaxy A52, Xiaomi Redmi 9A, Motorola Moto G50, redmi Note 11S o anche Galaxy A52, Redmi 10C e similari.

Volendo puntare leggermente più in alto, il consiglio è di scegliere uno tra Oppo Find X5 Lite, in vendita a 449 euro, come anche l’ottimo oppo reno8 Lite, il cui prezzo è di soli 399 euro. Le informazioni del volantino le trovate per comodità sul sito ufficiale.