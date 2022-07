Esselunga ha recentemente rinnovato la propria offerta tech, la campagna promozionale mirata su un singolo prodotto, focalizzando la propria attenzione sul mondo degli smartphone, più precisamente l’incredibile xiaomi Redmi Note 10S.

L’acquisto, come al solito, può essere completato in via esclusiva nei negozi fisici, entro e non oltre il 20 luglio, con scorte estremamente limitate. Il consiglio che vi possiamo dare è di velocizzare la procedura di scelta, in modo da ridurre al massimo la possibilità di non avere accesso allo sconto in tempi relativamente brevi.

Esselunga: offerte assurde e prezzi mai visti su tutto

Con la corrente campagna promozionale di Esselunga risulta possibile acquistare uno smartphone tra i più richiesti del periodo, stiamo parlando dell’ottimo redmi note 10S, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, e dalle prestazioni più che adeguate, data comunque la richiesta finale di soli 169 euro.

La versione attualmente proposta all’utente è caratterizzata da un ampio display da 6,43 pollici di diagonale, con 64GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore (impreziosita dal sensore principale da 64 megapixel), nonché comunque una batteria da 5000mAh, impreziosita dalla presenza della ricarica rapida a 33 watt. Il prodotto risulta essere comunque abbastanza reattivo, con 6GB di RAM e processore MediaTek Helio G95, un octa-core dalle discrete prestazioni generali.

Andate subito sul sito ufficiale se volete conoscerlo in maniera più dettagliata, in modo da scoprirlo e decidere il prima possibile se ricorrere al suo acquisto. Il prezzo, come anticipato, comprende la garanzia di 24 mesi ed anche la variante no brand.