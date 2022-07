Il volantino più atteso dell’anno è ufficialmente arrivato da comet, proprio in questi giorni gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su prodotti dall’elevatissimo potenziale, con prezzi economici e pronti a far sognare anche i più restii.

Accedere agli sconti è sicuramente alla portata di tutti, la campagna promozionale riesce ad avvicinare gli utenti ai modelli effettivamente più costosi tra tutti quelli disponibili sul mercato, garantendo ugualmente un risparmio ben superiore alle aspettative. Gli acquisti, come sempre, possono essere completati ovunque, non solamente nei negozi fisici, ma anche online sul sito ufficiale (la spedizione è gratis al superamento dei 49 euro).

Comet: offerte dai prezzi mai visti prima d’ora

Con il volantino comet gli utenti possono davvero pensare di mettere le mani su alcuni top di gamma, senza doversi preoccupare della spesa finale da sostenere. Il migliore smartphone dell’intera selezione è senza dubbio l’ottimo Oppo Find X5 Pro, attualmente in vendita a 1149 euro, ed a tutti gli effetti il premium che tutti vorrebbero poter acquistare. In alternativa, sempre restando nella fascia altissima, il consiglio è di puntare dritti verso il Motorola Razr 5G, il foldable in vendita da qualche anno, ma oggi acquistabile con un esborso non superiore ai 699 euro.

Per essere sicuri di risparmiare al massimo, è possibile comunque fare affidamento anche su altri smartphone più economici, quali sono Xiaomi 11 Lite, Motorola Edge 20 Lite, Galaxy A53 o anche Motorola Moto E40. I dettagli li trovate sempre online sul sito.