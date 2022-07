Gli sconti lanciati in questo periodo da Carrefour riescono davvero a distruggere le offerte di Unieuro, con una nuovissima serie di prezzi molto più bassi del normale, ed anche pronti a far sognare gli utenti che sono alla ricerca di un risparmio elevato.

La campagna promozionale, che potete trovare nel dettaglio nel nostro articolo, risulta essere attiva praticamente ovunque in Italia, senza differenze o costi aggiuntivi particolari. E’ bene sapere, ad ogni modo, che i prezzi comprendono anche le più classiche condizioni di vendita, come no brand e garanzia di 24 mesi.

Carrefour: quanti sconti e che prezzi assurdi

Ottime offerte vi attendono proprio in questi giorni, garantendo un risparmio ad occhi chiusi per i vari utenti. Il volantino di casa carrefour, infatti, permette ad ogni consumatore di avere l’accesso ad uno smartphone relativamente economico, il suo nome è Motorola Moto E20, addirittura commercializzato a meno di 99 euro.

La scheda tecnica permette di comprenderne appieno le funzionalità, in quanto è un prodotto che presenta un display da oltre 6 pollici di diagonale, è un IPS LCD con risoluzione HD+, affiancato da 32GB di memoria interna (fortunatamente espandibili), senza dimenticarsi dei 2GB di RAM per sufficienti prestazioni generali.

Il terminale viene oggi commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, infatti è disponibile nella sola variante no brand, con alle spalle la garanzia complessiva della durata di ben 24 mesi. L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato solamente in negozio.