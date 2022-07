Prezzi ai minimi storici da Bennet, proprio in questi giorni di inizio luglio, gli utenti hanno la possibilità di affidarsi ad una campagna promozionale appositamente pensata per spingere il più possibile sull’acceleratore, con cifre al ribasso su tantissimi prodotti.

Il volantino riparte con una nuovissima serie di offerte, gli acquisti, dati alla mano, possono essere completati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, ma senza differenze particolari in termini di dislocazione territoriale. I prezzi bassi coinvolgono sempre più utenti, ma le condizioni di vendita sono invariate, ovvero prevedono garanzia di 24 mesi ed ovviamente no brand.

Bennet: offerte da non credere, scoperti tantissimi prezzi bassi

La maggior parte dei dispositivi in promozione da Bennet risiede, parlando della sola telefonia mobile, nella fascia medio-bassa, ovvero dispositivi che presentano un prezzo finale non superiore ai 299 euro. Il modello di cui effettivamente consigliamo ad occhi chiusi l’acquisto, non può che essere il Galaxy S20 FE, oggi disponibile appunto a tale cifra.

Coloro che invece saranno disposti a spendere un prezzo leggermente inferiore, potranno pensare di mettere le mani su Galaxy A32, disponibile a soli 179 euro, passando anche per il buonissimo Vivo Y21, in vendita a 99 euro. Se volete godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende nel periodo, dovete assolutamente ricordarvi di collegarvi al sito ufficiale, avrete accesso ai singoli prezzi, ricordando ad ogni modo che gli acquisti potranno essere completati però solamente nei negozi fisici.