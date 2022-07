WindTre offre 100 GB di traffico dati per la navigazione al mese a meno di 10,00 euro con la sua tariffa Young 5G. I nuovi clienti aventi età massima 30 anni hanno la possibilità di attivare l’offerta direttamente online ma dovranno affrettarsi. Il gestore ha già fissato una data di scadenza entro la quale sarà necessario procedere con l’attivazione.

Offerta WindTre: minuti, SMS e 100 GB a soli 9,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Young 5G è rivolta a tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La tariffa è disponibile a un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Sono inclusi nel prezzo tutti i servizi utili, quindi: la segreteria telefonica, il servizio Ti ho Cercato e l’SMS di ricevuta di ritorno. I servizi a sovrapprezzo sono automaticamente bloccati dal gestore.

L’attivazione può essere effettuata presso tutti i punti vendita WindTre o tramite il sito ufficiale del gestore. I nuovi clienti possono optare per la prenotazione online e il ritiro nei negozi o completare l‘acquisto online così da ricevere la nuova SIM tramite corriere, senza dover affrontare costi di spedizione. La SIM necessiterà in ogni caso di un costo di soli 10,00 euro.

Le spese di rinnovo saranno automaticamente addebitate dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti potranno scegliere una delle modalità di pagamento e indicarla al momento dell’attivazione della tariffa.

I clienti under 30 hanno tempo soltanto fino al 15 luglio per procedere con l’attivazione della tariffa. WindTre potrebbe prorogare la data di scadenza dell’offerta ma non si hanno ancora certezze a riguardo.