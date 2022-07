Ubisoft ha annunciato che il 1° settembre staccherà i server per una varietà di giochi, inclusi alcuni dei suoi giochi più popolari creati fino ad oggi.

Ovviamente, tutti questi giochi sono “titoli più vecchi“, come dice Ubisoft, il che significa che la chiusura dei servizi online per questi giochi avrà un impatto molto inferiore rispetto alla chiusura dei server per le sue versioni più moderne come Assassin’s Creed Valhalla , Far Cry 6, Roller Champions o Rider’s Republic.

Secondo Ubisoft, i servizi online per alcuni giochi verranno chiusi per consentire di spostare le risorse salvate verso giochi più nuovi e popolari. Quali siano questi titoli più nuovi e popolari, non lo sappiamo, poiché Ubisoft non li ha specificati.

“La chiusura dei servizi online per alcuni giochi meno recenti ci consente di concentrare le nostre risorse sulla fornitura di esperienze per i giocatori che stanno giocando a titoli più recenti o più popolari“, afferma Ubisoft. “Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, il 1 settembre 2022 un certo numero di titoli meno recenti verrà aggiunto al nostro elenco di servizi online dismessi”.

Di seguito, ecco le piattaforme e i giochi interessati: