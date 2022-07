Trony addirittura regala i propri prodotti agli utenti, in questi giorni è possibile godere di un risparmio incredibile, e sopratutto averne uno completamente a costo azzerato, a patto che venga seguito un iter ben specifico di acquisto in tutti i punti vendita.

Per essere sicuri di avere la possibilità di accedere agli sconti senza doversi minimamente preoccupare della resa finale, o comunque del prezzo che sarà necessario sostenere in un secondo momento, è bene ricordare che è possibile recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari.

Tutti i migliori codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte speciali, vi attendono in esclusiva assoluta sul nostro canale telegram ufficiale.

Trony: le offerte con i prezzi più bassi del momento

Le occasioni a disposizione degli utenti sono davvero moltissime, ma sopratutto permettono di godere di un risparmio praticamente inedito ed esclusivo. Con il cosiddetto Prendi 3 Paghi 2, difatti, gli utenti possono avere un prodotto completamente gratis, a patto che venga seguito un iter ben specifico.

L’idea è di richiedere l’acquisto di un grande elettrodomestico o di un televisore da almeno 399 euro, oppure in alternativa optare per un piccolo elettrodomestico da almeno 59 euro. Fatto questo, gli utenti possono optare per due differenti strade: da un lato sarà possibile aggiungere un secondo prodotto, ed in cambio avere un risparmio del 50% sul prezzo del meno caro. Dall’altro, invece, sarà possibile aggiungere una coppia di dispositivi, per un totale di tre, ed avere in cambio uno sconto del 100%, sempre applicato sul valore di listino del meno caro.