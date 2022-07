La personalità del tuo gatto ha molto a che fare con i colori della sua pelliccia!

I gatti di solito hanno sfumature di colori molto variegate, ma l’unica cosa che hanno in comune è l’attitudine.

I gatti sono personaggi interessanti e spesso possono mostrare il loro atteggiamento unico. Gli appassionati di gatti, i veterinari, i comportamentisti animali e i proprietari di gatti possono tutti attestare il fatto che dopo un attento esame della genetica felina, esiste una connessione molto forte tra il colore della pelliccia di un gatto e la sua personalità.

Gatti soriani grigi

I gatti domestici di oggi discendono da un piccolo gruppo di gatti selvatici africani, che si sono addomesticati circa 10.000 anni fa. Questi gatti erano tutti gatti soriani grigi che assomigliano ai gatti selvatici africani che si trovano oggi in natura. I gatti selvatici che si trovano nelle aree rurali degli Stati Uniti e dell’Europa di solito hanno lo stesso modello di pelliccia.

Questi gatti sono generalmente piuttosto solitari e hanno la tendenza a giocare in modo aggressivo. Si divertono a cacciare le loro prede all’aperto e, per questo motivo, potrebbe essere abbastanza difficile tenere un gatto grigio in casa.

Gatti neri/bianchi o gatti grigi/bianchi

Mentre i gatti grigi si trovano nelle aree rurali, i gatti bianchi e neri o grigi e bianchi si trovano nelle aree selvagge delle città.

Questi gatti possono essere abbastanza pieni di risorse e intelligenti. Sono molto attivi e sono ottimi mouser. Tuttavia, di solito sono meno affettuosi degli altri gatti colorati. I gatti neri e bianchi e i gatti grigi e bianchi fanno molti amici con umani e altri gatti, sebbene queste amicizie siano generalmente di breve durata.

Gatti color cioccolato

Questo colore è piuttosto raro a causa del fatto che il gene associato alla pelliccia color cioccolato è solitamente visto solo in un pool genetico molto piccolo e selezionato. Tuttavia, i gatti color cioccolato sono intelligenti, giocherelloni e molto amichevoli. Questi gatti usano molto la loro voce e batteranno giocosamente le zampe verso i loro proprietari per attirare la loro attenzione.

Gatti Bianchi

La maggior parte dei gatti puramente bianchi sono a rischio molto elevato di sordità congenita e la maggior parte dei gatti bianchi con occhi azzurri a volte nascono sorda. Di solito hanno anche problemi di vista e disturbi della pelle. Per questo motivo, i gatti bianchi sono generalmente piuttosto timidi e seguiranno il loro proprietario in giro per casa.

Gatti neri

I gatti neri solidi hanno tratti genetici simili ai gatti neri e grigi; quindi anche la loro personalità è simile. Di tutti i diversi colori del gatto, il gatto nero è più strettamente correlato ai loro antenati selvatici e si ritiene che i gatti neri siano stati visti per la prima volta in natura prima che diventassero gatti domestici.

Quindi, questi gatti hanno la reputazione di avere un lato selvaggio e imprevedibile. Possono essere sia testardi che amichevoli allo stesso tempo e, sebbene siano creature abbastanza indipendenti, prosperano anche grazie alla compagnia di persone e altri gatti e animali domestici. Attenzione però, i gatti neri hanno la tendenza a vagare e possono coprire molti km in un breve periodo di tempo.

Gatti Zenzero, Arancio o Rosso

I gatti maschi di colore arancione, zenzero o rosso sono piuttosto assertivi e aggressivi e a volte possono essere molto chiacchieroni. Le femmine di gatto arancione, zenzero o rosso sono molto più calme e silenziose dei maschi.