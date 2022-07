Il telescopio spaziale James Webb continua le manovre di posizionamento delle sue ottiche e il 12 Luglio, una volta completate, offrirà al mondo le prime immagini che sarà in grado di catturare, l’evento sarà trasmesso in diretta ufficiale a partire dalle 16:30 (ora italiana) sui canali social della NASA, dell’ESA e della CSA per mostrare al Mondo il potenziale del nuovo strumento scientifico.

Nelle scorse ore è stata pubblicata un’immagine arrivata direttamente dal Fine Guidance Sensor del telescopio, dispositivo che, sebbene non sia parte integrante per l’esplorazione scientifica, è di vitale importanza per la corretta gestione delle fasi di osservazione.

L’immagine ottenuta dal sensore

Come intuibile dal nome, il sensore definito appunto Fine Guidance Sensor serve al telescopio per puntare correttamente gli obiettivi delle varie campagne scientifiche che si susseguiranno da qui ad almeno cinque anni, dettaglio che lascia intuire la sua estrema importanza.

Il test prevedeva di puntare un obbiettivo e di mantenere il puntamento per un tempo prolungato, all’incirca otto giorno, stando alle info rilasciate dalla NASA, si tratta di una prova di puntamento combinata insieme a NIRCam del telescopio spaziale James Webb e come obiettivo c’era la stella HD147980 mente l’esposizione complessiva ammonta a 32 ore (con 72 sessioni singole).

L’immagine seppur priva di valenza scientifica è molto interessante, è stata scattata nel range dell’infrarosso con lunghezza d’onda da 0,6 µm a 5 µm e mostra numerose formazioni stellari, con la stella 2MASS 16235798+2826079 con magnitudo di 9,3 mentre sullo fondo sulla destra, il punto nero al centro di alcune stelle sta ad indicare che il sensore ha raggiunto la sua saturazione.