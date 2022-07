Samsung Electro-Mechanics ha riconosciuto a Reuters di essere attivamente in trattative con Tesla Inc. La società è in trattative con Tesla su un possibile accordo di fornitura per i moduli della fotocamera. Tuttavia, la società non ha rivelato l’entità o il valore della transazione in questo momento. In un deposito normativo, Samsung Electro-Mechanics ha dichiarato che l’azienda continuerà a lavorare allo sviluppo e alla produzione di vari moduli per fotocamere.

Samsung ha rilasciato lo scorso anno il suo primo sensore per fotocamera per automobili, ISOCELL Auto 4AC. Secondo indiscrezioni del settore, l’azienda potrebbe aver raggiunto un accordo da 436 milioni di dollari con Tesla per la fornitura di telecamere per il pickup elettrico Cybertruck di Tesla. Un’altra voce all’inizio di quest’anno afferma che Electro-Mechanics dell’azienda ha vinto il contratto per la fotocamera Cybertruck su LG Innotek. LG Innotek ha successivamente annunciato che non farà offerte all’asta.

Samsung produrrà molti moduli fotocamera

Inoltre, la divisione Electro-Mechanics fornisce moduli fotocamera per cellulari. Tuttavia, poiché i moduli telecamera nei veicoli elettrici sono più preziosi, i profitti dell’azienda aumenteranno ulteriormente. Secondo TheElec, le auto elettriche Tesla hanno otto moduli fotocamera e i moduli fotocamera automobilistici sono più costosi dei moduli fotocamera per smartphone. Come risultato di questo accordo, Samsung creerà un numero significativamente maggiore di moduli fotocamera per unità.

Samsung non avrà problemi a fare affari con Tesla perché l’azienda non produrrà veicoli elettrici. Secondo il Korea Times, citando due dirigenti Samsung, la società non costruirà i propri veicoli elettrici. La ragione fondamentale è che non crede che i suoi sforzi nei veicoli elettrici si tradurranno in guadagni a lungo termine. Samsung, in qualità di fornitore chiave di componenti per l’industria dei veicoli elettrici, vuole anche ridurre al minimo i futuri problemi dei clienti.