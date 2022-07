La nota società per lo streaming di serie TV Netflix, dopo i recenti annunci in merito l’introduzione di un abbonamento a costo inferiore ma con le pubblicità al suo interno, ha recentemente fatto un altro annuncio in merito un miglioramento della propria piattaforma, grazie ad un accordo con Sennheiser è infatti in arrivo l’audio spaziale su tutti i dispisitivi.

L’audio spaziale sarà disponibile grazie alla tecnologia AMBEO di Sennheiser, la quale consente di sfruttare questa possibilità su tutti i device, anche quelli che non lo supportano nativamente, Netflix introdurrà poi il tutto in ogni abbonamento senza condizioni.

Già in fase di introduzione

Netflix sta già procedendo all’introduzione di contenuti con audio spaziale, gli utenti dovranno solo sfogliare il catalogo e selezionare le serie che vantano già questa nuova possibilità abilitata, ecco il comunicato ufficiale:

“L’audio spaziale di Netflix aiuta a tradurre l’esperienza cinematografica dell’audio immersivo su qualsiasi stereo, quindi i creatori del lavoro fanno per portarti nella storia, indipendentemente dal dispositivo che usi per guardare Netflix. L’audio spaziale verrà distribuito nel nostro catalogo a partire da oggi e puoi ascoltarlo di persona digitando “audio spaziale” nella barra di ricerca e selezionando uno spettacolo o un film che lo supporti nei risultati della ricerca. Questa magica combinazione di vista e suono avvicinerà gli spettatori alla storia e siamo entusiasti di aggiungere questa funzionalità ad altre funzionalità che supportiamo come 4K, HDR, Dolby Atmos® e la modalità calibrata Netflix.”

Si tratta dunque di una nuova feature che contribuisce a rendere Netflix decisamente la flagship nel mondo della piattaforme streaming.