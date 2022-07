Le offerte del volantino mediaworld sono davvero invitanti per tutti gli utenti, proprio in questi giorni è possibile pensare di spendere decisamente meno del solito, riuscendo ugualmente a godere di prodotti di altissima qualità generale.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi all’acquisto di nuovi prodotti, devono sapere che sarà possibile collegarsi al sito ufficiale, oppure recarsi direttamente in ogni negozio, senza differenze particolari. I prodotti sono tutti distribuiti no brand con annessa la solita garanzia di 24 mesi, ma ricordiamo che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Mediaworld: offerte imperdibili, ecco tutti gli sconti

Grazie al corrente volantino mediaworld, che ricordiamo sarà disponibile fino a domani, 10 luglio 2022, gli utenti possono davvero pensare di spendere relativamente poco su ogni prodotto acquistato. La maggior parte dei modelli in promozione è legata alla fascia media della telefonia, con una lunga serie di sconti mirati su modelli da non più di 400 euro, tra cui spiccano sicuramente Realme C11 2021, Xiaomi Redmi Note 11, Galaxy A32, Galaxy A52, Xiaomi 11T Pro o simili.

Molto buoni sono anche gli sconti legati al mondo Apple, in particolar modo segnaliamo la possibilità di acquistare una buonissima selezione di prodotti non propriamente recenti, ma con prezzi bassi. Tra i modelli coinvolti sono inclusi Apple iPhone SE, disponibile a 529 euro, passando anche per il più recente iPhone 12, il cui prezzo si aggira sui 719 euro, sempre alle medesime condizioni di vendita.