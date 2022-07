Il nuovo MacBook Air di Apple sarà disponibile per l’acquisto attraverso i canali di vendita online e fisici a partire dalla prossima settimana. Il nuovo MacBook Air sarà disponibile in una gamma di opzioni di colore. Apple includerà anche un cavo da USB-C a MagSafe 3 con colore coordinato. Apple ha aggiornato il suo web store per offrire il cavo da USB-C a MagSafe 3 in quattro diversi colori in concomitanza con il rilascio.

Il nuovo cavo da USB-C a MagSafe 3, come scoperto da iMore, è ora disponibile direttamente da Apple tramite il suo negozio online. Insieme all’argento dall’aspetto tradizionale, sono ora disponibili i seguenti colori: Space Grey, Midnight e Starlight. Sebbene molto probabilmente siano destinati ai nuovi utenti di MacBook Air, verranno acquistati da altri proprietari di prodotti Mac, come quelli che hanno acquistato il nuovo MacBook Pro da 14 o 16 pollici. Se desideri aggiornare il tuo cavo da USB-C a MagSafe 3, dovresti pagare circa 49 euro.

MacBook Air, tra poco in arrivo sul mercato

Il 15 luglio, il MacBook Air di Apple farà il suo debutto ufficiale al dettaglio. Il MacBook Air è dotato dell’ultimo SoC M2 di Apple, oltre a un design completamente nuovo per il 2022 con uno spessore di soli 11 mm. Vanta un display da 13,6 pollici e supporta fino a 24 GB di RAM e 2 TB di memoria SSD. Anche la webcam è stata aggiornata rispetto alle generazioni precedenti, ora in grado di acquisire video a 1080p. Infine, è inclusa una robusta tastiera con due porte USB-C Thunderbolt, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta MagSafe.