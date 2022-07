I condizionatori d’aria di oggi sono dispositivi altamente avanzati che vantano una combinazione di prestazioni, efficienza e durata che sarebbe stata inimmaginabile solo dieci o vent’anni fa.

Se installato e mantenuto bene un moderno condizionatore d’aria può facilmente durare per decenni anche con un uso intenso. Ma anche il miglior AC del mondo può ancora diventare difettoso a causa di un uso o installazione impropria.

Ecco i 3 errori principali che le persone commettono durante l’installazione e l’utilizzo dei loro nuovi condizionatori d’aria.

Cosa non dovresti fare con un condizionatore

L’errore più grande che i proprietari di case fanno per quanto riguarda i loro condizionatori è non programmare i controlli di manutenzione annuali. Una messa a punto professionale non solo garantirà un funzionamento ottimale, ma rileverà e risolverà anche problemi minori prima che possano trasformarsi in problemi grandi (e costosi).

Per mantenere il tuo AC sano, astieniti dal fare queste 3 cose:

Mancata pulizia dei filtri

Ogni condizionatore d’aria contiene uno o più filtri progettati per catturare particolato come polvere, spore, allergeni, piccoli detriti e così via, prima che entrino in casa. Questi filtri devono essere sostituiti o lavati (se riutilizzabili) ogni due mesi circa, a seconda di quanto lo usi.

In caso contrario, i filtri accumuleranno così tanto sporco da bloccare completamente il flusso d’aria e ostacolare gravemente il funzionamento dell’aria condizionata e potrebbero persino influire negativamente sulla qualità dell’aria interna. Se non hai sostituito i filtri di recente, apri il tuo condizionatore e fallo ora, oppure chiama un tecnico registrato che lo faccia per te.

Blocco del flusso d’aria

Assicurati sempre che ci sia abbastanza spazio tra il condizionatore d’aria (o le prese d’aria) e i mobili, gli elettrodomestici e altri oggetti circostanti. L’ostruzione del flusso d’aria non solo ridurrà la capacità del tuo condizionatore di fornire raffreddamento, ma lo costringerà anche a lavorare di più e quindi a guastarsi prima di quanto dovrebbe.

Mettere l’AC in un punto caldo

Non importa quanto possa essere conveniente, non dovresti mai installare l’aria condizionata o il termostato vicino a stufe, forni, barbecue elettrici, TV, lampade o altri dispositivi che generano calore. Inoltre, evita di installarlo in un luogo che riceve molta luce solare diretta.